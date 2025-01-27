Kalbime fazla yüklendim

OYUNCU Elvin Levinler, ameliyat olduğunu açıkladı. Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, hasta yatağından bir fotoğraf paylaştı. Geçmişte birçok yapımda rol alan Elvin Levinler, şimdilerde yoga videoları, seyahat paylaşımları ile sosyal medyaya damga vuruyor. Önceki akşam ise korkutan bir haberle gündeme gelen Levinler, hastane odasındaki halini paylaşarak yaşadığı sağlık sorununu takipçilerine açıkladı.

Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, fotoğrafın üstüne "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" notunu düştü. 37 yaşındaki Elvin Levinler bir sonraki paylaşımında da "Her bir mesajınız kalbimi sarıyor. Şimdi çok daha sakin. Biraz toparlayayım kavuşuruz" ifadelerini kullandı.