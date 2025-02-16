İzmir’in kitap kurtlarına Ercan Kesal’lı sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelerinden 2024 yılında en çok kitap ödünç alıp iade eden yetişkin ve çocuk okuyucular kitap hediyesinin yanı sıra konser ve tiyatro bileti ile ödüllendirildi. Ünlü yazar ve oyuncu Ercan Kesal da buluşmaya katılarak Kent Kütüphanesi'nde bir araya gelen kitap kurtlarına sürpriz yaptı. Çok okuyunca yazmaya başladığını ve yazdığı senaryolardan sonra sinemaya da adım attığını belirten Kesal, "Kütüphanelere gidip kitap okumasaydım oyuncu olamazdım, yönetmenlik yapamazdım" dedi. Okuyucularla kitap okumanın önemine ilişkin sohbet eden Ercan Kesal, kütüphanelerin hayatındaki rolüne değindi. Kitaplarla tanıştıran mekânlar olduğu için kütüphanelere şükran duyduğunu söyleyen Kesal, "Çağ değişti, kitapların yerini başka şeyler aldı. Çocuklar artık cep telefonları ile vakit geçiriyor ama kitabı hissettikleri an bırakamayacaklar" dedi.