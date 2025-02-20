Kış aylarında saç dökülmesinin nedenleri

Saç dökülmesi en yaygın görülen sorunlardan biridir ve genellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmelerinde artış görülür. Mevsimsel değişiklikler kuvvetli rüzgarlar, beslenme eksiklikleri, stres, yaşlanma ve mevsimsel sıcaklıklar gibi faktörler nedeniyle saç dökülmesi daha belirgin hale gelebilir. Kış aylarında saç dökülmesi, birçok insanın yaşadığı yaygın bir durumdur ve bunun birkaç sebebi olabilir: Soğuk hava ve nem kaybı, düşük güneş ışığı ve D vitamini eksikliği, kan dolaşımının yavaşlaması, mevsimsel dökülme, stres ve mevsimsel depresyon, beslenme alışkanlıkları, sıcak su ile saç yıkama. Öte yandan kış aylarında saç dökülmesinin önüne geçmek için protein, D vitamini, demir, çinko içeren gıdalar tüketilmeli. Saç derisini nemlendirilerek, doğal yağlar (hindistancevizi, argan yağı) kullanılabilir. Saçları çok sıcak suyla yıkamaktan kaçınılmalı. Kan dolaşımını artırmak için saç derisine masaj yapılabilir. Mümkün oldukça güneş ışığından faydalanılmalı veya doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alınmalı.