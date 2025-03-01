Nükhet Duru’dan Best Of gecesi

Türk popunun efsane ismi Nükhet Duru, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda düzenlediği "Best Of Nükhet Duru" konseriyle sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı. "Ben Sana Vurgunum," "Mahmure" ve "Melankoli" gibi hafızalara kazınmış şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran sanatçı, dünden bugüne hit olmuş şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve stand-up tadındaki eğlenceli sohbetleriyle dinleyicilerini hem güldüren hem duygulandıran Duru, adeta zamanın ötesine geçen bir müzik ziyafeti sundu.

SÜRPRİZLERİ VAR

Son dönemde yaptığı diyetle verdiği kilolarla dikkat çeken ve fit vücuduyla göz dolduran sanatçı, kıyafetiyle de hem kulaklara hem gözlere hitap etti. Bu yıl sanat yaşamında 50. yılını kutlayan Duru, konser sırasında sahneden sürpriz bir açıklama yaparak sevenlerine önümüzdeki ay büyük sürprizler hazırladığını müjdeledi. Konser boyunca alkışlarla eşlik eden Nükhet Duru hayranları, keyifli bir geceye tanıklık etti.