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ATV zirveyi kaptırmıyor!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ATV zirveyi kaptırmıyor!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, 31 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

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