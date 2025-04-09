Bitpazarından finale uzanan başarı

İzmir'deki bitpazarından aldıkları ikinci el kamerada gördükleri, yaklaşık 20 yıl önce çekilmiş videolarla yeni bir serüvene başlayan genç sinemacılar İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri Bilge Olcay Yılmaz ile Yağmur Türkmenoğlu, 'Thrifted' adlı verdikleri belgesel filmle 4'üncü Kaş Uluslararası Film Festivali'nde finale kaldı. Yılmaz ve Türkmenoğlu, konuya ilişkin olarak şunları aktardı; "Sinema ve dijital medya bölümünde okuduğumuz için yıl genelinde uzun ve planlı bir süreç kapsamında çeşitli film çekimleri gerçekleştiriyoruz. Ancak bitpazarından aldığımız kameradan; belgesele giden böyle bir hikayenin çıkacağını biz de tahmin etmezdik. Bize deneyim katan ve çok keyif aldığımız bir süreci geçirerek filmi tamamladık. Kaş Uluslararası Film Festivali'nde, özellikle bizim gibi öğrencilerin de yoğun olarak bulunduğu 'yeni bakış' kategorisinde finale kaldığımız için mutluyuz. Finalde de birinci olarak ödülü İzmir'e getirmek istiyoruz."