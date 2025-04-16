Bahar alerjisi görme problemlerine yol açıyor

GÖZ alerjisinin kolaylıkla teşhis ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birim Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, ancak tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürerek ciddi görme problemlerine yol açabileceğini vurguladı. Mevsimsel alerjik konjonktivit (saman nezlesi), göz alerjilerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birim Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, yıl boyunca devam eden göz alerjileri de bulunduğunu söyleyerek şunları aktardı: "Bu tür alerjiler genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyleri, halı lifleri, temizlik malzemeleri, sigara dumanı ve parfümler gibi çevresel etkenlerden kaynaklanır. Bunun dışında atopik keratokonjonktivit ve vernal keratokonjonktivit olarak adlandırdığımız; gözün saydam ön tabakası olan korneayı da etkileyebilen ve bu nedenle görme kaybına yol açabilen daha ciddi göz alerjileri de mevcuttur. Ayrıca göz tansiyonu gibi farklı göz hastalıkları nedeniyle kullanılan bazı damlalar da alerjik reaksiyonlara sebep olabilir."