Tiroid kadınlarda daha sık görülüyor

Kadınlarda erkeklere oranla 5 ila 10 kat daha sık görülen tiroid hastalıklarında, bazı durumlarda cerrahi müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Op. Dr. Barış Özcan, tiroid hastalıklarının tanı ve tedavi süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi. Tiroid bezinin boynun ön kısmında yer alan kelebek şeklinde bir endokrin organ olduğunu belirten Op. Dr. Barış Özcan, bu bezin vücuttaki birçok sistemi etkileyen T3 ve T4 hormonlarını salgıladığını ifade etti.

Hormon dengesizliğiyle birlikte çeşitli tiroid hastalıklarının gelişebileceğini söyleyen Özcan, belirtiler arasında sinirlilik, boyunda şişlik, yorgunluk, kilo değişiklikleri ve uyku problemlerinin yer aldığını dile getirdi. Tiroid hastalıklarının özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Özcan, düzenli kontrollerin ve erken tanının önemine vurgu yaptı.