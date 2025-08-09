İzmir’in eniştesi kent için özel sergi açtı

Ünlü isim Devrim Erbil, Urladam'da sergi açılışı gerçekleştirdi. Serginin açılışında konuşan ve Yeni Asır'ın yıllar önce kendisiyle ilgili olarak attığı bir başlığa vurgu yapan Devrim Erbil, iki eşinin de İzmirli olduğunu, bu nedenle kendisine İzmir'in eniştesi lakabının takıldığını, bundan dolayı da İzmir'in kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Yoğun ilginin yaşandığı buluşmada, Durmuş Akbulut'un Devrim Erbil için yaptığı "İstanbul Mon Amur" belgeseli de izletildi. Ardından "Sanatta Renk" adlı konferansta konuşan Erbil, sonrasında kendi resimlerinden oluşan özel bir seçkinin açılışını yaptı.

'YERİ HER ZAMAN BAŞKA'

İzmir'in kendi hayatındaki önemine değinen Devrim Erbil, "Dünyanın her yerinde sergiler açıyorum, ancak İzmir'e sergi için gelmek, her zaman ayrı önem ve anlam verdiğim bir uğraş olmuştur. Sergim, İzmir'de ise heyecandan duramam. İzmir'de sergi açmak benim için her zaman ayrı bir güzellik olmuştur" dedi.

'SESSİZ SÖZCÜLER'

Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek sergi ve eserler hakkında konuşan Kuratör İbrahim Karaoğlu, "Devrim Erbil'in resminde renk, yalnızca göze hitap eden bir öge değildir. O anlamın, duygunun ve düşüncenin sessiz sözcüsüdür. Biçimi kurar, ruhu dile getirir; iç dünyasının yankısıdır. Onun mavisi bir dinginliktir; ufuk çizgisinde dinlenen bir huzur. Kırmızısı, istenç ve yargıları aşan bir coşku. Siyah, derin bir gizemin örtüsü; bilinmeyenin karanlık penceresi" yorumunda bulundu.