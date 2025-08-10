Manga’ya sahnede izleyicisi eşlik etti

Alternatif rock, numetal ve rapcore'un Türkiye'deki en güçlü temsilcilerinden maNga, İstanbul Festivali'nde sahne aldı. Festival alanını dolduran 15 bin kişi, grubun sahneye çıkmasıyla birlikte coşkuyu zirveye taşıdı.

HALAY ÇEKTİLER

KONSER öncesi sosyal medyada düzenledikleri anketle hayranlarının seçtiği şarkıları sahneye taşıyan maNga, uzun süredir çalmadığı parçaları da repertuvara ekleyerek sürpriz yaptı. Tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, alanı dev bir koroya dönüştürdü. Gecenin en unutulmaz anlarından biri, solist Ferman Akgül'ün Linkin Park'ın efsaneleşmiş "In the End" şarkısında bir seyirciyi sahneye alarak düet yapması oldu. Bu an, izleyicilerden büyük alkış topladı ve sosyal medyada viral oldu. Konserin ilerleyen dakikalarında ise Ferman Akgül, seyircilerin arasına inip halay çekti. Coşkuyla geçen konserde manga bol bol alkış aldı.