Aşk ve Gözyaşı sosyal medyayı salladı

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olan yapım 'Aşk ve Gözyaşı'nın, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi.

DERİN BİR HİKAYE

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu yapıma olan heyecan gün geçtikçe artarken dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu. Merakla beklenen dizininin İstanbul'da başlayan çekimleri, sürerken dizi Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizinin ilk set gününden gelen kareler büyük beğeni topladı. Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.