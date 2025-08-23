Metin Şentürk’ün kardeşi hayatını kaybetti

ŞARKICI Metin Şentürk, uzun süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Bayram Şentürk'ün cenaze namazı bugün öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacak. Ünlü şarkıcı Şentürk, geçtiğimiz günlerde bir video ile sevenlerini duygulandırmıştı. Şentürk, kardeşinin amansız hastalık kanserle savaştığını takipçilerine açıklamıştı. Kardeşinin 11 aydır kanser tedavisi gördüğünü ilk defa açıklayan Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.