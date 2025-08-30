Beyaz perdeye 14 milyonluk devlet eli

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025'in ikinci döneminde 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek sağladı. Bu yıl sinema sektörüne verilen destek 14 milyon 69 bin liraya ulaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda, 2025'in ikinci döneminde 7 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım projesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 950 bin lira olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek verildi. 2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira destek verilmiş, ikinci dönem destekleriyle 14 milyon 69 bin lira destek sağlanmış oldu.