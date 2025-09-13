Ayvalık Film Festivali’ne geri sayım

Uzun süredir beklenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16 Eylül'de başlıyor. 21 Eylül'e kadar sürecek festival, 20'yi aşkın ülkeden toplam 65 filmi seyirciyle buluşturacak. Film gösterimleri sonrası gerçekleşecek söyleşiler, paneller ve yan etkinliklerle festival havası tüm Ayvalık'a yayılacak. Festivalin biletleri 6 Eylül'den itibaren internet üzerinden satışa açılmış olacak. Festival programında bu yıl da pek çok farklı tematik bölüm bulunuyor. Fatih Özgüven ve Selim Eyüboğlu'nun hazırladığı "Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?" başlıklı bölümde sinema tarihinin farklı dönemlerinde benzer sorular soran filmler izlenecek.