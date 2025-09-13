İtalyan yönetmenden İsrail tepkisi

Ünlü İtalyan sinema oyuncusu ve yönetmen Roberto Benigni, katıldığı bir programda Gazze'de yaşananları sert sözlerle tepki gösterdi. 1997 yapımı "Hayat Güzeldir" filminde Nazi kampında oğlunu korumaya çalışan Yahudi bir babayı canlandıran Benigni, Gazze'de yaşananların insanlık onuruyla bağdaşmadığını söyledi. Benigni Gazze'de çocukların hedef alınmasına karşı sessiz kalınmasını "insan ruhu için dayanılmaz" sözleriyle nitelendirdi. İsrail'in saldırıları karşısında Batı'nın sessizliğine dikkat çeken Benigni, sadece İtalya'dan değil, dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilerin görmezden gelindiğini vurgulayarak "Bu nasıl bir korkaklık? Bir çocuk incindiğinde her şey durmalı. Bu korkunç bir durum. Bu acıları hissetmeyen insan değildir" diyerek uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.