İzmir Oda Orkestrası konser sezonunu açıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 konser sezonunu 8 Ekim Çarşamba saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştireceği görkemli bir konserle açıyor. Sezon açılışında orkestra, genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Jiri Habart yönetiminde sahneye çıkacak. Konserin solisti ise, uluslararası kariyeriyle övgü toplayan piyanist Alexander Romanovsky olacak. Romanovsky, piyano repertuvarının en zorlu eserlerinden biri olarak kabul edilen Sergei Rachmaninov'un 3. Piyano Konçertosunu seslendirecek. Bilet satış için kultursanat. izmir.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.