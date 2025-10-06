Devlet Senfoni Orkestrası sezonu Çaykovski ile açtı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sezonuna Beethoven ve Çaykovski'nin eserleriyle başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış konserini uluslararası başarılarıyla tanınan şef Ion Marin yönetti. Konserde Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 4. Senfonisi seslendirildi. Orkestra Müdürü Özge Tanrıver, açılıştaki konuşmasında, bu yıl orkestranın 50. yılının kutlandığını söyledi.

32 HAFTALIK SERÜVEN

Tanrıver, müziğin evrensel gücüyle ülkeleri birleştiren dostluk konserlerinin bu yıl da devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Salonumuzda çok sesli müziği tanıtmak ve yaygınlaştırarak geleceğe taşımak amacıyla eğitim konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Ege'den Anadolu'ya ülkemizdeki her çocuğa ulaşmayı hedefleyen köy ve halk konserlerimizin olduğu bir sezon daha bizi bekliyor. Yaklaşık 32 hafta sürecek konser yolculuğumuzda birbirinden güzel programlar hazırlamaya çalıştık."