İzmir’in başkanlarını buluşturan düğün

İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve eşi Ayşe Korkmaz çiftinin oğulları Batuhan Korkmaz ile Nükhet - Metin Tartal çiftinin kızları Elif Tartal, unutulmaz bir törenle hayatlarını birleştirdi.

NİKAHI CEMİL TUGAY KIYDI

Davetliler arasında AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atila Kaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve oda başkanları yer aldı. Çiftin nikahını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı. Evlilik cüzdanını ise geline Işınsu Kestelli takdim etti. Kestelli, genç çifte "Birbirinizin kalbini hep bu akşam olduğu gibi sevgiyle görün" diye nasihatte bulundu.