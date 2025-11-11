Atv’nin yeni dizisi A.B.İ.’den ilk kare

YAPIMINI OGM Pictures'ın, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi "A.B.İ.", geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. İddialı dizinin başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu'nun setten ilk fotoğrafı paylaşıldı.

GÜÇLÜ BİR HİKAYE

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda; Kenan İmirzalıoğnin lu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz yer alıyor.