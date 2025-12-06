Afyonkarahisar'da konser sonrası skandal gece! Gökhan Türkmen'in eşine...

AFYONKARAHİSAR 'DA bir eğlence merkezinde ünlü sanatçı Gökhan Türkmen'in konseri sonrası ortalık karıştı. Afyonkarahisar'da İşletmenin sahibi Hüseyin B.'nin çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen'e hakaret ve küfür ettiği, Türkmen'in de bunun üzerine yaşananları görgü tanıklarıyla birlikte tutanak altına aldığı belirtildi.

ÇİLEDEN ÇIKTI

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın, bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım" dedi.