İzmir’de sanat dolu hafta

İzmir, bu hafta operadan tiyatroya, konserlerden söyleşilere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 9, 11 ve 13 Aralık'ta "Attila" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Gümüş Patenler" ve "Sessizlik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" oyunları sahneleyecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise, 12 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Tolga Atalay Ün yönetiminde ve solist Gülsin Onay eşliğinde "İsmet İnönü'yü Anma" konseriyle sanatseverlerin karşısında olacak.