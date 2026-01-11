Ameliyathaneden sahneye

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özer Erdem Gür'ün cajon çaldığı orkestrada solo gitarda Op. Dr. Doğukan Aydenizöz, elektrogitarda Dr. Ferhan Biten, basgitarda Dr. Ufuk Ercanlı, bağlamada Dr. Ufuk Şahin, klavyede Dr. Neslişah Turan bulunuyor. Orkestraya bateride Prof. Dr. Özer Erdem Gür'ün konservatuvar öğrencisi oğlu Deniz Arda Gür de eşlik ediyor. İlk konserlerinde beğenilen doktorlar orkestrasının hedefi, yeni konserlere imza atmak. Prof. Dr. Gür, "Bu süreçteki stresi azaltmak, kulak, burun, boğaz kliniğimize aidiyet duygusunu artırmak için spor, müzik gibi farklı sosyal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler, asistanların birbiriyle daha kaynaşmasını sağlıyor" dedi. Prof. Dr. Gür, 2 yıl önce çıktıkları müzik yolculuğunda başlarda amaçlarının kendilerini mutlu etmek olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte kaynaşma ve kliniğe aidiyet duygusu gelişsin diye bu stüdyoda çalıştık. Yaklaşık 1 ay önce ilk konserimizi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Akademik Yükselme Töreni'nde verdik. Konseri izleyen hocalar başka faaliyetlere davet ettiler bizi. Mesela GATA'ya davet edildik" diye konuştu.

'AİLE GİBİ OLDUK'

Orkestrada solo gitar çalan Op. Dr. Doğukan Aydenizöz, askeri lisede kurdukları rock grubuyla pek çok konsere çıktığını, her hafta klinikteki diğer doktorlarla rock müziği yapmaktan da mutlu olduğunu söyledi. Basgitar çalan Dr. Ufuk Ercanlı da "Müzikle stres atıyoruz" dedi.