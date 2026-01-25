Oyuncu Ufuk Özkan için donör bulundu

SİROZ teşhisiyle iki yıldır tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu için aranılan karaciğer donörü bulundu. Gazetemagazin'in haberine göre; Ufuk Özkan'ın daha önce birlikte çalıştığı kameramanı Salih Kıvırcık oyuncuya donör oldu. Ameliyatın perşembe günü gerçekleşeceği öğrenildi. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da sosyal medyada yaptığı açıklamada süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Ufuk Abimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istedim. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldik diyebiliriz. Ve süreç şu an itibarıyla yaklaşık yüzde doksan oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla sürece dair sonucu paylaşıyor olacağız."