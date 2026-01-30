Ünlü ressamlar modaya ilham verdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri, sanat tarihinde iz bırakan Edouard Manet, James Tissot, John Singer Sargent, Gustav Klimt, Tamara de Lempicka ve Frida Kahlo gibi ressamların eserlerinden ilham alarak özel bir koleksiyon oluşturdu. Rönesans'tan Modernizme uzanan ikonik portre resimlerinden esinlenen gençler, giysi tasarımlarını 'Zamanlararası Moda ve Portre Diyalogları' adlı sergide sanatseverlerin ve sektörün beğenisine sundu. Öğrenciler, özgün bakış açılarıyla büyük beğeni topladı.