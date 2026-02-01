İzmir Devlet Senfoni’den en hüzünlü konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın AASSM'de verdiği konser, hayatını kaybeden başkemancı Deniz Özasker'in anılmasıyla başladı; Beethoven eserleri sanatseverleri derinden etkiledi. Sahnede Deniz Özasker'in fotoğrafı ve bir demet çiçek eşliğinde gerçekleştirilen anmada ilk önce saygı duruşu yapıldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, "Bugün hayatımızın en zor konserlerinden birini gerçekleştiriyoruz. Sizlere Deniz Özasker'in hayatımızdaki ve orkestramızdaki yerini anlatacak cümleler kurabilmeyi çok isterdim. Yasımızı bizlerle paylaştığınız için minnettarım" dedi.