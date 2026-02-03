Paylaştığımız Kültürel Miras Sergisi İzmir’de

EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir AB Bilgi Merkezi ve Goethe Enstitisü iş birliğiyle düzenlenen Paylaştığımız Kültürel Miras Fotoğraf Sergisi, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle hayata geçirilen sergi, Türkiye genelinde AB tarafından desteklenen 46 kültürel miras projesinden büyüleyici kareleri bir araya getirdi. Sergide yer alan fotoğraflar, Türkiye genelinde AB desteğiyle korunan ve yaşatılan 46 farklı kültürel miras projesinden kesitler sunuyor. Sergi, 28 Şubat 2026 tarihine kadar Goethe Enstitüsü İzmir'in 3. katındaki etkinlik salonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.