Drake, son şarkısında Bodrum’a atıfta bulundu

DÜNYACA ünlü Kanadalı rap yıldızı Drake, yayımladığı yeni şarkısıyla Türkiye detayını gündeme taşıdı. "Make Them Cry" adlı parçada geçen sözlerde Drake, Bodrum'da kaldığı ultra lüks otele atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "I'm at the Bvlgari in Turkey." Şarkının devamında ise sanatçı Türkiye'ye geliş nedenini şu sözlerle anlattı: "I came here to turn a new leaf and maybe finally get some sleep" (Buraya yeni bir sayfa açmaya ve belki sonunda biraz uyumaya geldim)

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri olarak gösterilen Drake'in şarkısında Türkiye'ye yer vermesi, Bodrum'un lüks turizmde ulaştığı konumla ilgili yeni bir örnek olarak yorumlandı. Özellikle VİP otellerin art arda açılışıyla birlikte bölge, ultra lüks turizm liginde adından daha fazla söz ettirmeye başladı.