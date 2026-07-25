Rekor teklife ‘VARIM’ dedi!

ESRA Erol'un sunduğu televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 24. bölüm yarışmacısı Tokatlı Duygu Anayurt oldu. 38 yaşındaki genç kadın, kazanacağı parayla bir ev almayı ve ailesiyle daha rahat bir hayat sürebilmeyi hedefledi. 20 numaralı kutuyla yarışan Duygu, yarışma boyunca sık sık fikir değiştirmesi ve kararsızlıklarıyla dikkat çekti. İlk turlarda büyük ödüllerin çoğunu oyunda tutmayı başaran Anayurt, özellikle 3. turda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çevirdi. 4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen umudunu yitirmeyen genç kadın, 6. turda Seda ve Fatih'in kutularından 500 TL ve 1.000 TL çıkararak mükemmele yakın bir tablo yakaladı. Gelen 1 milyon 500 bin TL'lik rekor banka teklifiyle karşı karşıya kalan Duygu, VARIM dedi ve yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 100.000 TL çıktı.