28 bin liralık adisyon isyanı

Bodrum
'da bir restoranda yaşanan yüksek fiyat olayı, eski bir sektör çalışanının kamerasına yansıdı. İki kişi olarak gittikleri mekanda ana yemek sipariş etmeden yalnızca aperatif ürünler tükettiklerini belirten vatandaş, masaya gelen 28 bin 750 TL'lik hesabı görünce şaşkınlığını dile getirdi. Adisyondaki kalemleri gösteren vatandaş, bazı ürünlerin fiyatlarına tepki gösterirken, küçük bir düzeltme sonrası hesap 28 bin lira olarak ödendi. Bodrum sakini olduğunu belirten vatandaş, " İki kişinin sadece aperatiflerine gelen bu hesap bir aylık asgari ücretin üzerinde" dedi.