Kim Milyoner Olmak Ister sehrinize geliyor!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Mülakat takvimi şu şekilde: 5 Ağustos Çarşamba(yarın) Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi saat: 12.00 - 19.00. 7 Ağustos Cuma Şanlıurfa Siverek Belediyesi Gençlik ve Spor Kampüsü saat: 12.00 - 19.00. 9 Ağustos Pazar Gaziantep Nizip Şahinbey Kültür Merkezi saat: 12.00 - 19.00. Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız, hayallerinizi ertelemeyin!