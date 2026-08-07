Bergama Tiyatro Festivali başlıyor

Ege'nin antik mirasıyla yaşayan kenti Bergama, bir kez daha üç günlüğüne bir tiyatro vahasına dönüşüyor. 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşen festival boyunca kent tiyatro oyunlarına, performanslara, atölyelere, disiplinler arası karşılaşma ve paylaşımlara ev sahipliği yapacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi'nin paydaşlığında hayata geçirildi.

TÜRKMEN SAHNEDE

Ateş Wind Power sponsorluğunda düzenlenen organizasyona Bergamalı işletmeler Canoğlu Matbaa, Golden Keys ve Ürper destek sundu. Bergama Ticaret Odası (BERTO), Ne Yerde Ne Gökte Derneği ile 10'un üzerinde yerel esnafın katkılarıyla gerçekleşen festivalin koordinasyonunu ise BERaBER, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği (BSTD) ve Bergama Tiyatro Festivali Derneği üstlendi. Festivalin ilk gününde Asklepion Antik Tiyatrosu, Gökhan Türkmen'in açılış konserine ev sahipliği yapacak. Akropol, Arasta, Odeon Pergamon, Çamlıpark, Tarihi Kale Mahallesi, BerKM, Tonoz ve Çınarlı Kahve gibi kentin hem antik hem de çağdaş mekânlarında gün boyunca çocuk tiyatroları, monologlar, atölyeler ve performanslar izleyicilerle buluşacak. Festival süresince ayrıca Semaver Kumpanya'nın 'Cimri' oyunu ile DasDas ekibinin yorumladığı 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' yapımı da Asklepion sahnesinde yer alacak. Bu yıl "Değişmek, Denemek, Yanılmak, Yeniden Başlamak" odağında kurgulanan festival, tiyatro oyunlarının yanı sıra konser, yerel yapımlar, üniversite sahneleri, atölyeler, paneller, müze ve kent yürüyüşleri ile gastronomi deneyimlerini kapsayan çok katmanlı bir program sunuyor. Programın önemli bir bölümü kamusal alanlarda ücretsiz izlenebilirken, biletli etkinlikler Mobilet ve Bubilet üzerinden satın alınabiliyor.