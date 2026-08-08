Datça’da dayanışma konseri

Datça'da 2022'de yaşanan Mesudiye yangınının ardından yaşanan dayanışma bu kez sahnede büyüyecek. Toplum Dayanışma Ağı Derneği'nin düzenleyeceği "Datça'yı Seviyorum, Doğayı Koruyorum" dayanışma konseri, 18 Ağustos Salı günü saat 20.30'da Datça Amfi Tiyatro'da yapılacak. Didem Kasal Esentürk, Ender Kasal, Dadya Orkestra ve İki Tel Bir Nefes'in sahne alacağı konserden elde edilecek gelirin tamamı, Datça'nın yangın ile diğer afetlere karşı hazırlık gücünü artıracak araç ve ekipmanların temininde kullanılacak.