PMOS tedavisinde beslenmenin önemi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Uzun yıllardır Polikistik Over Sendromu (PCOS) olarak bildiğimiz hastalık, 2026 yılında yayımlanan uluslararası bilimsel uzlaşı doğrultusunda Poliendokrin Metabolik Over Sendromu (PMOS) olarak yeniden adlandırıldı.

Bu değişiklik yalnızca bir isim değişikliği değil; hastalığın gerçek yapısını daha doğru yansıtmayı amaçlıyor. Çünkü eski isim, sorunun yalnızca yumurtalıklardan kaynaklandığı izlenimini oluştururken, bugün biliyoruz ki PMOS; hormonları, metabolizmayı, insülin direncini, bağırsak sağlığını, üreme sistemini ve hatta ruh sağlığını etkileyebilen çok yönlü bir hastalıktır. Üremeçağındaki kadınlardaen sık görülen hormonal vemetabolik hastalıklardanbiri olan PMOS, yalnızcaadet düzensizliği veya kiloproblemiyle sınırlı değildir.

Kan şekeri dengesindeki bozulmalar, kilo kontrolünde güçlük, doğurganlık sorunları ve uzun vadede tip 2 diyabet ile kalp-damar hastalıkları riskinde artış da bu tablonun önemli parçalarıdır.

ÖNCE PMOS'U TANIYALIM

PMOS, üreme çağındaki kadınların yaklaşık %6-13'ünü etkileyen en yaygın endokrin hastalıklardan biridir. Aynı zamanda yumurtlamaya bağlı kısırlığın da en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Belirtiler her kadında aynı şekilde görülmez. Adet düzensizliği, yumurtlama problemleri, yüzde ve vücutta kıllanma artışı, akne, saç dökülmesi ve kilo vermekte zorlanma en sık karşılaşılan bulgulardır. Bunun yanında depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinde azalma da PMOS'lu kadınlarda daha sık görülebilmektedir. Burada önemli bir yanlış inanışı düzeltmek gerekir. Her PMOS'lu kadın fazla kilolu değildir.

Normal kiloda olan kadınlarda da insülin direnci, bel çevresinde yağlanma ve hormonal düzensizlikler görülebilir. Bu nedenle yalnızca tartıdaki rakama odaklanmak, hastalığın yönetiminde yeterli değildir.

TEDAVİNİN TEMELİ

PMOS'ta en önemli sorunlardan biri insülin direncidir.

Hücreler insüline yeterince yanıt veremediğinde pankreas daha fazla insülin salgılar.

Kandaki insülin düzeylerinin yükselmesi ise yumurtalıklarda androjen olarak adlandırılan erkeklik hormonlarının üretimini artırabilir. Bunun sonucunda adet düzensizlikleri, yumurtlama problemleri, sivilce, kıllanma artışı ve kilo kontrolünde güçlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunedenle günümüzde tedavininamacı yalnızca kilovermek değildir. Asıl hedef,kan şekeri dalgalanmalarınıazaltmak, insülinduyarlılığını artırmak vemetabolik dengeyi yenidensağlamaktır. Üstelik bilimsel çalışmalar, vücut ağırlığında yalnızca %5-10'luk bir azalmanın bile birçok kadında adet düzeninin sağlanmasına, yumurtlamanın iyileşmesine ve insülin direncinin azalmasına katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak bunun yanında normal kilolu PMOS'lu bireylerde de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin metabolik açıdan önemli faydalar sağladığı bilinmektedir.

GLİSEMİK İNDEKS

PMOS'ta beslenme denildiğinde üzerinde en çok durulan konulardan biri glisemik indekstir.

Glisemik indeks, karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçüttür. Beyaz ekmek, şekerli içecekler, tatlılar ve rafine unlu ürünler kan şekerinde ani yükselmelere neden olurken; tam tahıllar, kurubaklagiller, sebzeler ve lif açısından zengin meyveler daha yavaş sindirilir ve kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olur. Araştırmalar, düşük glisemik indeksli beslenmenin insülin direncini azaltabileceğini, iştah kontrolünü kolaylaştırabileceğini ve kan yağları üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak günümüzde yalnızca glisemik indeksi düşük beslenmek yeterli görülmemektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, Akdeniz tipi beslenmenin PMOS yönetiminde en güçlü bilimsel kanıta sahip beslenme modellerinden biri olduğunu göstermektedir.

Sebze, meyve, tam tahıllar, kurubaklagiller, zeytinyağı, yağlı balıklar ve kuruyemişlerden zengin bu beslenme modeli; inflamasyonun azaltılmasına, insülin duyarlılığının artırılmasına ve kalp-damar sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir.

D VİTAMİNİ VE KALSİYUM

PMOS'lu kadınlarda en sık görülen besin ögesi eksikliklerinden biri D vitamini eksikliğidir.

D vitamini yalnızca kemik sağlığı için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemi, insülin duyarlılığı ve yumurtalık fonksiyonları açısından da önemli görevler üstlenmektedir. Bazı çalışmalar,D vitamini eksikliğibulunan kadınlarda düzeylerinnormale getirilmesinininsülin direnci ve bazıhormonal göstergelerdeiyileşme sağlayabileceğinidüşündürmektedir. Ancak gereksiz ve yüksek doz D vitamini kullanımının fayda sağlamadığı, bu nedenle takviyelerin mutlaka kan tahlili ve hekim önerisi doğrultusunda planlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Kalsiyum ise yalnızca kemiklerin yapı taşı değildir. Hücreler arası iletişim, kas kasılması, sinir sistemi ve hormon salgılanması gibi birçok süreçte görev alır. Bu nedenle süt, yoğurt, kefir, peynir ve kalsiyumdan zengin diğer besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi dengeli bir beslenmenin önemli parçalarından biridir.

BAĞIRSAKLARIMIZ

Son yıllarda PMOS araştırmalarında en çok dikkat çeken konulardan biri bağırsak mikrobiyotasıdır.

Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca yararlı bakteri yalnızca sindirim sistemini değil, bağışıklık sistemini, hormon metabolizmasını ve kan şekeri dengesini de etkileyebilmektedir.

Yapılan çalışmalar, PMOS'lu kadınlarda bağırsak bakteri çeşitliliğinin azalabildiğini ve bunun inflamasyon ile insülin direncini artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle yalnızca probiyotik takviyeleri değil, bu bakterileri besleyen prebiyotik lifler de önem taşımaktadır. Soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, yulaf, muz ve kurubaklagiller gibi besinler bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını destekleyebilir.

UYKU VE STRESE DİKKAT

PMOS yönetiminde yalnızca beslenmeye odaklanmak yeterli değildir. Uyku düzeni ve stres düzeyi de hormon dengesi üzerinde önemli rol oynar. Yetersiz uyku, düzensiz yaşam ve kronik stres kortizol hormonunun uzun süre yüksek seyretmesine neden olabilir. Bu durum iştahın artmasına, kan şekeri kontrolünün bozulmasına ve insülin direncinin şiddetlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca kronik stresin kadın üreme hormonlarını da olumsuz etkileyebildiği bilinmektedir.

Bu nedenle düzenli fiziksel aktivite yapmak, her gece yeterli ve kaliteli uyumak, stres yönetimine yönelik yöntemler uygulamak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmak, PMOS tedavisinin vazgeçilmez parçalarıdır.

Unutulmamalıdır ki PMOS tek bir organın hastalığı değildir; tüm vücudu etkileyen metabolik bir tablodur. Bu nedenle tedavi de yalnızca ilaçlardan ibaret olmamalı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla desteklenmelidir.

Beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi birlikte ele alındığında hem belirtilerin kontrol altına alınması hem de uzun vadeli sağlık risklerinin azaltılması mümkün olabilir.