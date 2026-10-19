Cecilia Krull İzmir’i salladı

La Casa de Papel dizisinin hafızalara kazınan "My Life Is Going On" adlı jenerik şarkısıyla uluslararası üne kavuşan İspanyol şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Güçlü vokali, enerjik sahne performansı ve farklı müzik türlerini buluşturan repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, performansıyla büyük beğeni topladı. Krull, İzmir konserinde geniş bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktı. Caz, pop, soul ve groove türlerinden oluşan özgün müziğini İzmirliler için seslendiren sanatçı, müzikal zenginliğiyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. İlk büyük stüdyo albümü Now'da yer alan eserlerini de seslendiren sanatçı, sevilen hitleriyle dinleyicilerden tam not aldı. Konserin en çok beklenen şarkısı ise 'My Life Is Going On' oldu. Şarkıyı İzmirliler için coşkuyla söyleyen Krull, büyük alkış alınca parçayı bir kez daha seslendirdi.

'CAZ BENİM İÇİN EV GİBİ'

Konser öncesinde Yeni Asır'a konuşan Krull, müziği hiçbir zaman kategoriler üzerinden düşünmediğini belirterek "Caz benim için bir ev gibi, kendimi orada çok rahat hissediyorum ama o evin etrafına duvar örmek istemiyorum. Farklı türlerden, farklı seslerden ve farklı kültürlerden beslenmek beni canlı tutuyor" dedi. Türler arasındaki sınırların ortadan kalkmasını 'büyük bir özgürlük' olarak tanımlayan sanatçı, "İyi bir şarkı iyi bir şarkıdır, hangi türden geldiği ikinci planda kalır" ifadelerini kullandı.

İZMİR'E HAYRAN KALDI

Cecilia Krull, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu, İzmirlileri, Kemeraltı Çarşısı'nı ve İzmir'i genel anlamda çok sevdiğini dile getirdi. "İzmir'de sahne almak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Türkiye'deki seyirciyle aramızda çok özel bir bağ var" şeklinde konuştu. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserin sonunda Cecilia Krull, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Ünlü sanatçı ayrıca, yeni albüm projesini sahnede müjdeledi.