Sanatçı Soner Olgun’a gözyaşlarıyla veda

PANKREAS kanseri nedeniyle 16 Ekim'de 67 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun, dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Ailesi ve sanatçı dostlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Eski eşi Özlem Koldaş, gözyaşları içinde Olgun'a veda ederken, sanatçının dostları onun müzikteki yeteneğini, yardımseverliğini ve kişiliğini anlattı. Olgun'un cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.