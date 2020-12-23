Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için sokaklar bomboştu.

İş çıkışı beni eve editör arkadaşım bıraktı. Hep yakındığımız trafik sonunda boşalmış, sokaklar bize kalmıştı. İçimi bir hüzün kapladı. Arkadaşıma düşüncemi söyleyince, "Ben çok memnunum.

Keşke dünyada tek başıma kalsam" dedi... Bu cümlenin ardından, böyle bir olasılık üzerine konuşmaya başladık...

Dünyada tek başına kalmak... Açıkçası benim için korkunç bir fikirdi ama bunu hayal edenler olduğunu görmek beni şaşırttı.

'Ne yapacaksın ki yalnız başına?' diye şaşkınlıkla sordum... "Tüm marketlerdeki ürünler bana kalır, istediğim evde yaşarım, istediğim yere seyahat ederim, istediğim kadar film izleyip, müzik dinler, kitap okurum. Sorumluluk yok, yetişme telaşı yok, para pul derdi yok.

Bundan daha güzel bir hayal var mı?" dedi.



AMAÇSIZ YAŞAYAMAM

Hiç aklıma gelmeyen bu olasılıklar üzerine düşündüm, kendimi öyle bir dünyada hayal ettim. Ama yine olmadı. Düşüncesi bile beni ürküttü.

Bana göre insan sosyal bir varlık. Yani en azından ben öyleyim... Bir fincan kahveyi bile sohbet eşliğinde içmeyi severim. 'Kahve bahane sohbet şahane' mottosuyla yaşarım. Bir hedefe ulaşmak, istediğim noktaya varmak için çalışmak benim yaşamımı anlamlı kılar.

Dünyayı önüme serseniz yalnızsam benim için bir anlamı olmaz. Dolayısıyla tüm marketlerin, yolların, hatta muhteşem evlerin bana kalmış olması beni mutlu etmez.



SOSYALLEŞMEK GÜZEL

Psikologlar insanın amaçsız kalmasının en tehlikeli şey olduğunu söyler. Özellikle çocuklar için "Sakın her istediğini hemen yapmayın, ona ulaşması için bir çaba göstermesini sağlayın" diye uyarırlar. Çünkü hayat bir yolculuktur ve varacağınız yerden çok yolculuk hikayeniz önemlidir.

Bu virüs salgını bize çok şeyi sorgulattı... Belki birçok şeyin farkına vardık. İlk başta sağlığımızın, daha sonra etrafımızda görmeye alıştığımız insanların ve sosyalliğin önemini algıladık.

Bir kafede oturmak, dışarında bir akşam yemeği yemek, uçağa binmek, seyahat planı yapmak...

Daha önce bize rutin gelen her şeyin kıymetini çok daha iyi anlamışken dünyada yalnız kalma fikri benim hiç mi hiç hoşuma gitmedi.

Bunu düşünen bir tek biz değiliz, bu konu üzerine yazılmış öyküler, senaryolar ve çekilmiş filmler var. O filmlerden birinin içinde olmak istemem.