Akıllı telefonlardaki değişim gün geçtikçe artıyor. Aslında piyasada kullanılan telefonların yüzde 90'ı benzer tasarımlara sahip olsa da, telefon üreticilerinin yeni arayışları da önümüzdeki modelleri belirliyor. Cep telefonunun geçirdiği evrime bakacak olursak, 20 yıl gibi kısa bir sürede inanılmaz bir değişim geçirdiğini görebiliriz. Bu 20 yıllık süre içerisinde cep telefonları mp3 çalara, fotoğraf makinesine, kameraya, oyun makinelerine, internete giren cihazlara ve tabletlere dönüştü. Zaman içerisinde bazı yenilikler de hiç tutmadı.

Sürgülü ve kapaklı telefonlar, oyun kolu gibi yan tutulan tuşlu telefonlar, gerektiğinden büyük ya da küçük olan telefonlar zaman içerisinde yok olup gitti. Hatta o modellere bel bağlayan üreticileri de yok olmaya ya da başka dev şirketlere satılmaya mahkum oldular.



SEVİLEN YENİLİKLER



Bazı yenilikler de çok tuttu ve devamı geldi. En başta kamera geliyor tabii ki. Ancak bunun yanında, yeni yeni adapte olduğumuz parmak izi tarayıcı, yüz tanıma özelliği, çok yüksek çözünürlükte kameralar, bükülebilir ekranlar ve dönebilen tasarımda kameralar da çok sevildi ve ileride çıkacak telefon modellerini şekillendirdi.

Her şeye rağmen, günümüzde hala farklı yollar arayan ve ilginç tasarımlar ortaya koyan markalar da var. Belki de bu tasarımlardan bazıları da çok tutacak ve önümüzdeki yıllarda çıkacak olan telefonlara örnek olacak.



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Bir çok insana göre bu tasarımda olan telefonlar çok tutmayacak. Ancak yine de günlük kullanımın haricinde çok iş görebileceğini düşünenler de var. Özellikle telefonlarını çok fazla kullananlar ve telefonunda çalışmak zorunda olanlar için harika bir tasarım. Tıpkı masaüstü bilgisayarlar gibi. Üstelik katlandığında da normal cep telefonu ebatlarına küçülüyor ve cebinize giriyor. Şimdilerde Samsung, Huawei ve Microsoft'un katlanabilir telefon hamlelerini gördük. ZTE markası ise yaklaşık 2 yıldır katlanabilen modelleriyle piyasada.



DÖNEN KAMERALAR



Çinliler telefonunuzun arka kamerasını ufak bir dokunuşla ön tarafa çeviren modeller tasarladılar. Hem maliyeti düşürüyor, hem de ön tarafta komple ekran olan bir modeli sizlere sunuyor.

Tek sıkıntılı nokta ise uzun ömürlü ve dayanıklı olmayabilecekleri.