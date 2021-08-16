KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğü özleseniz de, bunu ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz.
BOĞA: SİZE gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizlemek istiyorsunuz.
Bugünlerde başlattığınız mücadeleden büyük zevk alıyorsunuz.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınızda kimseye güvenmiyorsunuz.
YENGEÇ: ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
ASLAN: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz.
Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz.
Düşüncenizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.
TERAZİ: DİNGİN yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.
AKREP: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Değişimlere hazır olun.
YAY: BUGÜN maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.
OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.
KOVA: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, hatanız.
BALIK: ÇALIŞMA yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin verecekleri enerji çok önemli. Baskıcı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyorsunuz.