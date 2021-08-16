KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğü özleseniz de, bunu ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz.



BOĞA: SİZE gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizlemek istiyorsunuz.

Bugünlerde başlattığınız mücadeleden büyük zevk alıyorsunuz.



İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınızda kimseye güvenmiyorsunuz.



YENGEÇ: ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.



ASLAN: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.



BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz.

Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz.

Düşüncenizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.



TERAZİ: DİNGİN yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.



AKREP: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Değişimlere hazır olun.



YAY: BUGÜN maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.



OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.



KOVA: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, hatanız.



BALIK: ÇALIŞMA yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin verecekleri enerji çok önemli. Baskıcı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyorsunuz.

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