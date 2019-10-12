Geçtiğimiz ay Gaziantep'te düzenlenen Gastroantep'e katılınca, bir İzmirli olarak kıskançlıktan çatlamıştım. Elini sallasan Michelin yıldızlı şefe çarpan bir festivaldi.

Bir milyon kişi kente akın etti. 'Ege ve Akdeniz mutfağımız var. Biz neden böyle bir tanıtım yapamıyoruz?" derken İtaltur'un sahibi Hande Arslanalp aradı.

"Biz de yapıyoruz" dedi. Üstelik "Müge Akgün, Gamze İneceli ile birlikte... Hem de ikincisini" diyerek de ekledi.

Alsancak Garı'nda 20 Ekim'de Pazar Yeri ve Kültürü temasıyla İzmir Gastro- Fest'i gidip görün. Bir kıvılcım yakıldı.

İspanya'nın ünlü Les Cols restoranının şefi Fina Puigdevall, Polonya'nın yıldız şefi Aleksander Baron, Amerikalı yemek kitabı yazarı David Tanis, Orta Doğu'nun yemek kahramanı Kamal Mouzawak, İsrail'in tanınmış restoranı Eucalyptus'un sahibi ve şefi Moshe Basson, Borough Market yöneticisi David Matchett ve Markthalle Neun ortaklarından Bernd Maier, Türkiye'nin ilk organik pazarını kuran Gürsel Tonbul, yemek kültürü araştırmacıları Tangör Tan, Güher Tan ve Gamze Gündüz ve daha niceleri festivalin konukları arasında.

İzmir birçok alanda marka olmak istiyor.

Gastronomi bunların merkezinde yer almalı. Sağlık, turizm, kaliteli yaşam, hatta hayatın merkezinde gastronomi yer alıyor. Gidin, görün...



N'OOLDU SİZE?



Volkswagen, yeni üretim tesisini Manisa'da kuruyor. İzmir bu konuda lobi çalışması yürüttü mü bilinmiyor. Sadece gazetelerde bir kaç demeç yer aldı. İşin ucunu tutan oldu mu, olmadı mı muamma. Oysa İzmir eskiden böyle miydi? Kenetlenir, gücünü ortaya koyar, mücadele ederdi.

EXPO travmasından sonra bir haller oldu. İş dünyası, kanaat önderleri böylesine büyük projelerde geri adımda durmaya başladı. Alman devi İzmir'i seçer, seçmez ama İzmir'den yükselen bir talep olmaması biraz garip değil mi?



DUMANSIZ DEVRİM



Hükümetin sigara yasağını genişletme çalışmalarının ardından tarıtşmalar başladı. Arabada sigara yasağı, bolkonda sigara yasağı, fahri sigara denetmenleri...

Evet yasak olmalı. Plajda da yasak olmalı. Deniz keyfi yapmak isteseniz, plajda her yer duman altı. Bir kafede oturmak isteseniz, en güzel yerler duman altı. Durakta otobüs bekleseniz duman altı. Alışveriş merkezlerinin önü duman altı. Boğuluyoruz ama tartışıyoruz. Zehirleniyoruz ama tartışıyoruz.

Ölüyoruz ama tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Getirilen bir yasak değil.

Yaşam hakkını savunmak. Arabanda, evinin balkonunda içme şu mereti.

Plajda, orda burda canın istediği her yerde içme şu zehri.