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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZHUN ÖZKAN

Özhun Özkan

Adalet Birlik Partisi
Özhun Özkan
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı