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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELÇUK ÖZHAN

Selçuk Özhan

Adalet Birlik Partisi
Selçuk Özhan
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı