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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNUR KULAK

Zeynur Kulak

Adalet Birlik Partisi
Zeynur Kulak
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı