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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RUHİCAN KILIÇ

Ruhican Kılıç

Adalet Birlik Partisi
Ruhican Kılıç
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı