Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN BEYAZOĞLU

Orhan Beyazoğlu

Adalet Birlik Partisi
Orhan Beyazoğlu
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı