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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELTEM DURSUN

Meltem Dursun

Adalet Birlik Partisi
Meltem Dursun
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı