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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLTEN PARLAR

Gülten Parlar

Adalet Birlik Partisi
Gülten Parlar
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı