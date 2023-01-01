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Ocan Uygar Aksu
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Enis Kaçar
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Volkan Özgedik
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Nehircan Asker
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Pınar Tekdal
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Oğuzhan Denizeri
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Mine Baler
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Nilüfer Aydoğan
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Murat Kalaycı
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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İsmail Emre Yılmaz
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Eyüp Yücepur
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Erkan Piliççi
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Cengiz Alptekin
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
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Ercan Şahin
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli