Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN DENİZERİ

Oğuzhan Denizeri

Adalet Birlik Partisi
Oğuzhan Denizeri
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı