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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE AKSOY

Hatice Aksoy

Adalet Birlik Partisi
Hatice Aksoy
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı