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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR KARAKAYA

Kadir Karakaya

Adalet Birlik Partisi
Kadir Karakaya
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı